В Приморске активными темпами ремонтируют дороги

Мероприятия завершатся в последний месяц лета.

Летний ремонт дорожного покрытия в Приморске начался с обновления набережной Лебедева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.



Специалисты занимаются подгрунтовочными работами, укреплением обочин с помощью щебня, обустройством внешних и внутренних слоев. Затем пройдет укладка асфальтовой смеси и установка бортового камня.

По словам первого заместителя главы администрации Приморского городского поселения Натальи Карнауховой, средства на мероприятия выделены из областного бюджета. Закончить ремонт обещано в августе.

Также дорожные работы пройдут в поселке Ермилово и деревне Камышовка.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге завершают восстановление стены на Певческом поле.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО