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В Приморске активными темпами ремонтируют дороги
Сегодня, 17:08
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lizapoluda

В Приморске активными темпами ремонтируют дороги

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Мероприятия завершатся в последний месяц лета.

Летний ремонт дорожного покрытия в Приморске начался с обновления набережной Лебедева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района. 


Специалисты занимаются подгрунтовочными работами, укреплением обочин с помощью щебня, обустройством внешних и внутренних слоев. Затем пройдет укладка асфальтовой смеси и установка бортового камня. 
По словам первого заместителя главы администрации Приморского городского поселения Натальи Карнауховой, средства на мероприятия выделены из областного бюджета. Закончить ремонт обещано в августе. 
Также дорожные работы пройдут в поселке Ермилово и деревне Камышовка. 
Ранее мы рассказали о том, что в Выборге завершают восстановление стены на Певческом поле.
Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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