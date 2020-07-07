Видео: в Выборге завершают восстановление стены на Певческом поле

Камни укладывают с помощью машины-манипулятора.

В Выборге проходит второй этап восстановления кладки разрушенной стены "Летнего театра" на Интендантской горе. Ранее камни вытаскивал экскаватор-погрузчик из заваленного прохода на ровную площадку, а сейчас их укладывают с помощью машины-манипулятора на прежнее место.

Инициативу проявило общественное объединение АНО "Фаворит Выборг". Восстановлением занимаются неравнодушные общественники, которые откликнулись на просьбу депутата Михаила Макарова.

Несмотря на инцидент, Михаил Макаров верит, что люди, которые совершили акт вандализма, раскаиваются в своем поступке.

Я думаю жители с уважением относятся к своему городу. Это такой единичный случай. Кто-то пять минут покуражился, а мы теперь это дело восстанавливаем. Будем надеяться, что такое больше не повторится. Тем людям, кто это сделал, уже стыдно. Они, наверное, раскаиваются. Михаил Макаров, депутат МО "Город Выборг".

Отметим, что помимо восстановления разрушенной стены, будет заложено отверстие, из которого камень выпал несколько лет назад.

