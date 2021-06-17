В Приморье завершили расследование дела банды "Трифоновские"

Организатора банды обвиняют в бандитизме и убийствах.

В Приморском крае завершили расследование дела банды "Трифоновские", члены которой занимались убийствами бизнесменов и вымогательством. Об этом сообщили в региональном СУСК РФ.

Организатором банды является глава федерации КУДО по ДФО Александр Ясин. Его обвиняют в бандитизме и убийствах, а также в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, в начале 1990-х годов мужчина создал вооруженную банду, которая вела криминальную деятельность.

Отмечается, что по уголовному делу были задержаны еще два фигуранта. Ясин заключен под арест. По результатам уголовное дело будет направлено прокурору.

Ранее мы сообщали, что в Московской области арестован мужчина, обвиняемый в убийствах двух женщин.

Видео: Telegram / СУ СК по Приморскому краю