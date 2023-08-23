В Московской области арестован мужчина, обвиняемый в убийствах двух женщин, совершенном в 2001 году

Подозреваемым стал ранее судимый мужчина.

В Московской области арестован мужчина, обвиняемый в убийствах двух женщин, совершенных в 2001 году. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы Следственного комитета по региону.

По ходатайству следователя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области судом арестован 41-летний мужчина. Он обвиняется в убийствах двух женщин, совершенных в 2001 году... пресс-служба СК РФ по Подмосковью

Следствие полагает, что ранним утром в декабре 2001 года обвиняемый, находясь в поселке Калининец Наро-Фоминского района, напал на женщину и убил жертву, нанеся ей колото-резаные ранения. Спустя несколько часов фигурант уголовного дела совершил аналогичные действия против еще одной местной жительницы. Тела погибших были найдены прохожими. Данное преступление оставались нераскрытыми в связи с тем, что оно было совершено в условиях неочевидности. В рамках работы по расследованию криминальных случаев прошлых лет на экспертизу были направлены вещественные доказательства. В одном из них оперативники смогли выявить генетический материал, который принадлежал лицу, причастному к совершению убийств. Далее сведения молекулярно-генетической экспертизы ДНК-профиля предполагаемого злоумышленника были направлены в Федеральную базу данных геномной информации в целях проверки. Полиция установила совпадение. В результате этот факт подтвердил причастность мужчины к совершению преступления. Злоумышленником оказался ранее судимый гражданин, который в 2008 году отбывал наказание за убийство беременной (по пункту "г" части 2 статьи 105 УК РФ). Известно, что в августе прошлого года россиянин вышел из места лишения свободы и проживал на территории Костромы. На текущий момент подозреваемый задержан.

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Фото и видео: Следственный комитет России