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В Приморье задержаны организатор наркомаркета и закладчик

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Их обвиняют в совершении 15 наркопреступлений.

В Приморье сотрудники Управления наркоконтроля УМВД России задержаны организатор наркомаркета и закладчик. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Подозреваевые являются гражданами одной из республик Средней Азии. Оба были задержаны с поличным на территории города Артема при попытке сбыта партии наркотических средств. Их обвиняют в совершении 15 наркопреступлений. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Севастополе полицейские задержали подозреваемого в краже кошелька.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: задержание, наркомаркет, приморье
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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