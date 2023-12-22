В результате инцидента никто не пострадал, возгорание ликвидировали экстренные службы.

В Приморье задержали подозреваемого в поджоге склада. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Ирина Волк.

По данным следствия, житель города Артема устроил поджог в здании склада на улице Махалина. В результате инцидента никто не пострадал, возгорание ликвидировали экстренные службы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого в противоправном деянии. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА