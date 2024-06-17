По данным следствия, злоумышленник организовал экспорт за пределы РФ свыше 950 кубометров пиломатериалов

В Приморье задержали подозреваемого в контрабанде леса на 4,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, 57-летний житель Красноармейского района действовал в составе организованной группы. Предоставив в таможенный орган недостоверные сведения, злоумышленник организовал экспорт за пределы РФ свыше 950 кубометров пиломатериалов из дуба монгольского. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: УМВД по Приморскому краю