В Чехове пресекли деятельность москвича, культивировавшего коноплю

В Чехове сотрудники полиции пресекли деятельность москвича, культивировавшего коноплю. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, 41-летний житель столицы подозревается в незаконном обороте запрещенных веществ. Полицейские провели обследование участка в одном из СНТ, принадлежащего задержанному. Во время обыска они обнаружили в сарае оборудованную наркоплантацию.
Из помещения изъяли восемь кустов конопли, запаянные пакеты и банки с растительной массой. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.
Ранее мы сообщали, что в Москве предотвратили перевод пенсионеркой крупной суммы денег мошенникам.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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