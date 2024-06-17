В Чехове пресекли деятельность москвича, культивировавшего коноплю

Полицейские провели обследование участка в одном из СНТ, принадлежащего задержанному.

В Чехове сотрудники полиции пресекли деятельность москвича, культивировавшего коноплю. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 41-летний житель столицы подозревается в незаконном обороте запрещенных веществ. Полицейские провели обследование участка в одном из СНТ, принадлежащего задержанному. Во время обыска они обнаружили в сарае оборудованную наркоплантацию.

Из помещения изъяли восемь кустов конопли, запаянные пакеты и банки с растительной массой. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА