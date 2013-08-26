Обвинение выдвинуто против 42-летнего жителя села Новопокровка.

В Приморье задержали мужчину, который в TikTok призывал убивать полицейских. СОциальная сеть до сих пор не удалила видео, на котором фигурант расследования говорит о преступлении. Злоумышленником оказался 42-летний житель села Новопокровка. Он рассказал в ролике, что будет "убивать прокурора".

Я давно призывал к тому, что надо делать партизанские ячейки. И все знают, где живёт каждый мент. Вас начнут дома убивать автор ролика

По факту размещения видеозаписи в соцсетях возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Мужчине грозить до пяти лет лишения свободы. на данный момент он уже имеет на своем счету три судимости. Первое было связано с умышленным причинением вреда здоровью человека, второе - за побои, третье - за ликвидацию чужого имущества.

Часть острова Русский осталась без света из-за снежного циклона.

Фото: МВД по региону

