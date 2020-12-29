Часть острова Русский осталась без света из-за снежного циклона

В Приморье объявлено штормовое предупреждение.

Часть острова Русский во Владивостоке осталась без света из-за снежного циклона. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил сотрудник регионального правительства. На месте происшествия работают специалисты "Оборонэнерго". Они рассказали, что из-за непогоды аварийно отключились фидеры. Без электричества остался населенный пункт Поспелово, а также улица Амурская.

По информации министерства ЖКХ, в связи с непогодой произошло аварийное отключение электроэнергии на острове Русский. Без света остаются населённые пункты Рында, Воевода, Подножье и Амурское. Тепло подаётся от дизельных электростанций источник агентства в администрации Приморья

Напомним, что с 28 на 29 января на территории Приморья действует штормовое предупреждение. Снежный циклон принес в регион ураганный ветер, снегопад. Ожидается, что на территории может выпасть до полутора месячной нормы осадков. Власти отменили паромы до острова Попова, а также 35 краевых автобусных рейсов.

Дальний Восток получит 2 миллиарда рублей на модернизацию социальной инфраструктуры.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости