В Приморье ввели ЧС федерального характера

Олег Кожемяко провел комиссию по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в регионе.

Решение о введении в Приморском крае ЧС федерального характера принято властями российского региона на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации происшествий. Мероприятие проводилось под председательством заместителя главы МЧС РФ Виктора Яцуценко.

Введен федеральный уровень реагирования. Это позволит краю более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую для ликвидации последствий стихийного бедствия. Олег Кожемяко, губернатор Приморья

Напомним, что обильные осадки, выпавшие в региона в течение последних двух недель из-за тайфунов, принесли на территории дождевые паводки. В результате краю был причинен серьезный ущерб, пострадало имущество целого ряда городов и поселков, повреждены свыше пяти тысяч домовладений, дорожной инфраструктуре, сельскому хозяйству и объектам социальной инфраструктуры. На текущий момент урон оценивается властями в семь миллиардов рублей.

Около 70 тыс. жителей Владивостока остались без электроэнергии из-за непогоды.

Фото и видео: Telegram / Олег Кожемяко