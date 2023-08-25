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В Приморье ввели ЧС федерального характера

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Олег Кожемяко провел комиссию по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в регионе.

Решение о введении в Приморском крае ЧС федерального характера принято властями российского региона на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации происшествий. Мероприятие проводилось под председательством заместителя главы МЧС РФ Виктора Яцуценко.

Введен федеральный уровень реагирования. Это позволит краю более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Олег Кожемяко, губернатор Приморья

Напомним, что обильные осадки, выпавшие в региона в течение последних двух недель из-за тайфунов, принесли на территории дождевые паводки. В результате краю был причинен серьезный ущерб, пострадало имущество целого ряда городов и поселков, повреждены свыше пяти тысяч домовладений, дорожной инфраструктуре, сельскому хозяйству и объектам социальной инфраструктуры. На текущий момент урон оценивается властями в семь миллиардов рублей.

Около 70 тыс. жителей Владивостока остались без электроэнергии из-за непогоды.

Фото и видео: Telegram / Олег Кожемяко

Теги: олег кожемяко, приморский край, режим чс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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