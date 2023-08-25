Около 70 тыс. жителей Владивостока остались без электроэнергии из-за непогоды

Количество жителей Владивостока, попавших под аварийные отключения света из-за прошедшего в регионе циклона, составило около 70 тысяч. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы прокуратуры по Приморскому краю. Специалисты заметили, что в период с пяти часов утра до 13 часов дня в пятницу по местному времени (с 22 часов вечера 24 августа по 6 часов утра 25 августа по Москве) на территории власти зафиксировали восемь отключений электрического снабжения пользователей.
В результате которых без коммунальной услуги остались в общей сложности около 70 тыс. жителей. Аварийные бригады сетевой организации незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам.
пресс-служба прокуратуры Приморья
В настоящее время электроснабжение части абонентов восстановлено.
В Приморье пострадавшие от наводнения получили первые компенсации за потерю имущества.
Фото и видео: ГУ МЧС России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все