Около 70 тыс. жителей Владивостока остались без электроэнергии из-за непогоды

В российском регионе восстанавливают инфраструктуру после сильных ливней.

Количество жителей Владивостока, попавших под аварийные отключения света из-за прошедшего в регионе циклона, составило около 70 тысяч. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы прокуратуры по Приморскому краю. Специалисты заметили, что в период с пяти часов утра до 13 часов дня в пятницу по местному времени (с 22 часов вечера 24 августа по 6 часов утра 25 августа по Москве) на территории власти зафиксировали восемь отключений электрического снабжения пользователей.

В результате которых без коммунальной услуги остались в общей сложности около 70 тыс. жителей. Аварийные бригады сетевой организации незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам. пресс-служба прокуратуры Приморья

В настоящее время электроснабжение части абонентов восстановлено.

В Приморье пострадавшие от наводнения получили первые компенсации за потерю имущества.

Фото и видео: ГУ МЧС России