В Приморье во время стрельбы погиб один человек

В результате стрельбы в кафе в Приморском крае погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Инцидент произошел в поселке Рощино. В одном из кафе возник конфликт между двумя компаниями отдыхающих, в результате чего началась стрельба.
В пресс-службе УМВД по Приморскому краю уточнили, что мужчина 1998 года рождения получил смертельное ранение и скончался в больнице. Полиция разыскивает участников и очевидцев конфликта.
Ранее задержанный за подготовку теракта в Сочи признался, что хотел убить более 50 человек.
Видео: Telegram / SHOT
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все