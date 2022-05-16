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В Приморье во время стрельбы погиб один человек

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Инцидент произошел в кафе в поселке Рощино.

В результате стрельбы в кафе в Приморском крае погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Инцидент произошел в поселке Рощино. В одном из кафе возник конфликт между двумя компаниями отдыхающих, в результате чего началась стрельба.

В пресс-службе УМВД по Приморскому краю уточнили, что мужчина 1998 года рождения получил смертельное ранение и скончался в больнице. Полиция разыскивает участников и очевидцев конфликта.

Ранее задержанный за подготовку теракта в Сочи признался, что хотел убить более 50 человек.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: гибель, кафе, приморье, стрельба, умвд по приморскому краю
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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