В Приморье выросло число подтопленных после тайфуна домов

Больше всего от тайфуна пострадали Уссурийский городской округ, Спасский и Октябрьский районы.

В Приморье выросло число подтопленных после тайфуна "Ханун" домов. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на краевое министерство ГО и ЧС

Число подтопленных домов выросло до 4620. В ведомстве отметили, что подтопления сохраняются в 10 муниципалитетах. Больше всего от тайфуна пострадали Уссурийский городской округ, Спасский и Октябрьский районы. Кроме того, из зоны паводков в Приморье эвакуировали более двух тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что в Приморье из-за наводнения из леса вышли тигры.

Видео: Telegram / РИА Новости