Местные жители встречали их в Надежденском и Уссурийском районах.

В Приморье из-за наводнения из леса вышли тигры. Об этом сообщил "Московский комсомолец Владивосток".

По информации издания, из-за сильных дождей в регионе хищники часто стали встречаться на дорогах. Отмечается, что тигры вынуждены выходить из леса в связи с риском подтоплений. Местные жители встречали их в Надежденском и Уссурийском районах. Нападений хищников на людей пока не зафиксировано.

Ранее мы сообщали, что в Приморье из-за паводка эвакуируют жителей Спасска-Дальнего.

Видео: URA.RU