В "Земле леопарда" раскрыли тайну необычного звука.

В Приморье в объектив видеоловушки попал мычащий тигр. Об этом рассказали представители федерального государственного бюджетного учреждения "Земля леопарда". Специалисты засняли дикого зверя, издающего непривычные для него звуки. По мнению зоологов, таким образом могло происходить "общение" тигра с пятнистыми оленями.

Эксперты уточнили, что мычание на самом деле является процессом вокализации голоса. С его помощью животные взаимодействуют. В национальном парке не исключили того, что тигр был не голоден. При этом он все равно не мог оставить без внимания крики потенциальной добычи. Позже тигр еще раз оказался около видеокамеры. На этот раз под его массивными лапами хрустел снег.

Напомним, что лесная камера туристами под руководством гида в рекреационной зоне нацпарка. Устройство находится в долине реки Нарва.

В Приморье обезвредили медведя, напавшего на женщину и егеря.

Фото и видео: YouTube / Земля леопарда

