В Приморье обезвредили медведя, напавшего на женщину и егеря

Дикого зверя, гуляющего по Артему, отстрелили.

В Приморье обезвредили медведя, напавшего на женщину. Об этом сообщил глава городского округа Вячеслав Квон. Чиновник рассказал о состоянии зверя, бродившего по улице Артем. Утром 29 ноября животное атаковало местную жительницу, позже - напало на егеря. Пострадавшая женщина госпитализирована в больницу с рваными ранами. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Поисками медведя занимались сотрудники правоохранительных органов и центр "Тигр". Квон опроверг в собственном Instagram-канале слухи о том, что в городе замечено два медведя.

Мы оповестили все службы, в том числе полицию и охотинспецию, они приняли все необходимые меры по его обезвреживанию. Нас заверили охотинспектора, сегодня он не представляет угрозу для наших жителей Вячеслав Квон, глава округа Артема

В настоящее время медведя специалисты отстрелили. Егерь находится в больнице с не очень тяжелыми ранениями.

Жители Архангельской области опасаются за свою жизнь из-за стаи волков.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, Instagram / kvon55rambler.ru