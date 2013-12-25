В Приморье уровень воды в водохранилище в Спасском районе превысил допустимый уровень

Андрей Колот рассказал о ситуации с наводнением.

Уровень воды в водохранилище, расположенном в Спасском районе Приморского края около села Прохоры, превысил допустимый. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал глава района Андрей Колот. Специалист пояснил жителям, что в настоящее время потоки начали переливаться через конструкцию дамбы. Чиновник пояснил, что в случае такой необходимости администрация организует массовую эвакуиацию граждан из опасной зоны. Пункт временного размещения будет находиться в местной школе.

Мост еще пока не разрушен, но вероятность того, что он будет разрушен - очень высока. Мы осуществили уведомление жителей, чтобы они приготовили необходимые вещи, и в случае необходимости мы будем эвакуировать людей Андрей Колот, глава района

Глава района пояснил, что школа находится вне рискованной зоны подтопления. В этом же районе из-за перелива воды в текущий момент прерван проезд по федеральной трассе "Владивосток - Хабаровск".

Кожемяко заявил, что директора филиала "Примавтодора" уволят после "выполнения" плана на 2300%.

Фото и видео: Telegram / Колот Андрей