Кожемяко заявил, что директора филиала "Примавтодора" уволят после "выполнения" плана на 2300%

Глава Приморья отметил, что руководитель филиала не справляется с обязанностями по ремонту дороги.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что директора филиала "Примавтодора" в Хасанском районе региона уволят после "выполнения" плана на 2300%. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кожемяко отметил, что руководитель филиала не справляется с обязанностями по ремонту дороги. Он подчеркнул, что дорога в районе Краскино "не видела ни какого-то содержания уже на протяжении нескольких месяцев". Также глава Приморья заявил о решении уволить главу филиала "Примавтодора" в Надеждинском районе.

Ранее губернатор Приморского края представил Мишустину реализуемые в регионе проекты.

Видео: Telegram / Кожемяко | официально