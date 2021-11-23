Зверь запечатлен в естественной природной среде на территории Сихотэ-Алинского заповедника.

В Приморье сняли на видео самого редкого дикого копытного России. Ролик опубликован Сихотэ-Алинским заповедником в собственном Instagram-аккаунте. Специалисты уточнили, что в кадр попал амурский горал. Этот зверь - единственный представитель семейства полорогих в регионе. Ему грозит исчезновение, поэтому встреча с ним в естественной среде обитания очень ценна для человечества. Оно занесено в Красную книгу РФ.

Горал до сих пор остается лакомым трофеем среди браконьеров, прежде всего на неохраняемых территориях. пресс-служба заповедника

Уникальные кадры публике представил работник отдела экологического просвещения Евгений Табалыкин. Он объяснил, что удалось заснять скалы, по который горал карабкается. При этом животному удается высоко перепрыгивать препятствия. Представитель заповедника напомнил, что обычно этот дикий зверь водится на побережье Японского моря. Опасными для него являются рыси, которые также живут в близости от скалистых участков на побережье, а также мелкие хищники (харза и орлан).

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Фото и видео: Instagram / sikhotezap