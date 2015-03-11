Игры тигриного семейства в Приморье попали на видео

Около фотоловушки в нацпарке расположились краснокнижные амурские тигры.

Игры тигриного семейства в национальном парке Приморья попали на видео. Ролик размещен на YouTube-канале национального парка "Земля леопарда". Фотоловушка запечатлела в кадре сразу три особи редкого животного - амурского тигра. Эксперты установили, что гостями стали самка и два детеныша.

Семейство краснокнижных кошек собралось на ночлег, укрывшись у скалы в лесу. Тигрята осматривают территорию. Уставшая хищница удобно устроилась на мягком "покрывале" опавшей листвы. Котята общались, играли и активно перемещались. пресс-служба нацпарка

Ученые заметили, что спустя несколько часов тигрята устали и решили отдохнуть вместе с матерью. Предположительно, малышам в кадре не более года. Когда им исполнится 1,5 года, детеныши тигра покинут родителей. заснятые кадры помогут специалистам изучить поведенческие особенности вида, а также проанализировать данные о размерах вывода амурского тигра.

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Фото и видео: YouTube / Земля Леопарда