В Приморье разбился истребитель МиГ-31

В Приморском крае разбился истребитель МиГ-31. Соответствующее заявление сделали представители региональных экстренных служб. Специалисты пояснили, что инцидент зафиксирован на территории Надеждинского района. Внутри салона находились два пилота, которые успели катапультироваться из воздушного судна. В пресс-службе Восточного военного округа добавили, что данная боевая машина выполняла тренировочный полет без боевого комплекта. В результате крушения никто не пострадал, на земле ничего не было разрушено.
В десяти километрах от населенного пункта Алексеевка в лесной массив упал истребитель-перехватчик МиГ-31.
источник в экстренных службах по Приморскому края
В настоящее время к месту падения вертолета вылетели Ми-8 от поисково-спасательной службы. По предварительной версии случившегося, причиной падения истребителя является техническая неисправность. Первые секунды после крушения борта попали на запись с мобильного телефона местных жителей.
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Фото и видео: Telegram / Пресс-хата
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