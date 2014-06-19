  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:43
121
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Приморье разбился истребитель МиГ-31

0 0

Летчики успели катапультироваться из самолета.

В Приморском крае разбился истребитель МиГ-31. Соответствующее заявление сделали представители региональных экстренных служб. Специалисты пояснили, что инцидент зафиксирован на территории Надеждинского района. Внутри салона находились два пилота, которые успели катапультироваться из воздушного судна. В пресс-службе Восточного военного округа добавили, что данная боевая машина выполняла тренировочный полет без боевого комплекта. В результате крушения никто не пострадал, на земле ничего не было разрушено.

В десяти километрах от населенного пункта Алексеевка в лесной массив упал истребитель-перехватчик МиГ-31.

источник в экстренных службах по Приморскому края

В настоящее время к месту падения вертолета вылетели Ми-8 от поисково-спасательной службы. По предварительной версии случившегося, причиной падения истребителя является техническая неисправность. Первые секунды после крушения борта попали на запись с мобильного телефона местных жителей.

Мастер самолетного спорта погиб при крушении частного самолёта в Тверской области.

Фото и видео: Telegram / Пресс-хата

Теги: авиакрушение, миг-31, приморский край, приморье, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии