В Приморье раскрыли убийство мужчины, совершенное 26 лет назад

Свидетель преступления помог следователям найти фигуранта расследования.

Следственный комитет и российские правоохранительные органы раскрыли убийство мужчины, совершенное 26 лет назад на территории Приморского края. Соответствующее заявление сделали через социальные сети сотрудники пресс-службы регионального управления надзорного ведомства страны. Специалисты уточнили, что тело жертвы было обнаружено в лесном массиве недалеко от пляжа "Змеинка" во Владивостоке в феврале 1999 года. По подозрению в совершении данного преступления задержан 55-летний мужчина.

Ранее оперативникам удалось установить свидетеля убийства на "Змеинке". Благодаря его показаниям раскрыты лица, причастные к злодеянию. В отношении свидетеля проведена проверка на полиграфе, подтвердившая правдивость его показаний, а также проведен следственный эксперимент. Следователи узнали о том, что убийца вместе с соучастником нанес смертельные телесные повреждения 23-летнему потерпевшему. затем подельники попытались сжечь тело жертвы. Мотивом преступления послужила личная неприязнь, вызванная подозрением в угоне потерпевшим автомобиля. Сейчас подозреваемый взят под стражу. Его обвиняют в пункте "ж" части 2 статьи 195 УК РФ. Второй фигурант уголовного дела объявлен в международный розыск.

В Понтонном мужчины убили знакомого и закопали тело в грядке с укропом.

Фото и видео: Telegram / Следком Приморья