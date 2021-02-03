Против мужчины возбуждено уголовное дело и четыре административных.

В Приморье пьяный угонщик автобуса протаранил автомобили полиции. Об этом журналистам рассказали в региональном управлении МВД. По данным правоохранителей, оперативникам пришлось стрелять по колесам транспортного средства, чтобы задержать нетрезвого шофера. Мужчина в городе Артем Приморского края угнал автобус Hyundai County, после чего спровоцировал ДТП. Сотрудникам ДПС пришлось включить сигнальное оповещение и начать погоню за злоумышленником.

Уходя от погони, лихач таранил патрульные автомобили, создавая при этом реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. После неоднократных требований об остановке транспортного средства инспекторы ГИБДД Уссурийска были вынуждены применить табельное оружие, выстрелив по колесам пресс-служба МВД по Приморскому краю

Затем автобус оказался в кювете. Угонщиком транспортного средства оказался 33-летний местный житель. Водительских прав у него не оказалось. По результатам медицинского освидетельствования у шофера установлено состояние опьянения. В отношении задержанного возбуждены четыре административные статьи, а также уголовное дело за неправомерное завладение транспортом без цели похищения. Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В Приморье задержали мужчину, который в TikTok призывал убивать полицейских.

Видео: УМВД Приморья