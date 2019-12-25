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В Приморье пограничники нашли у мужчины замороженную тушу амурского тигра
Сегодня, 11:33
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MShaffter

В Приморье пограничники нашли у мужчины замороженную тушу амурского тигра

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Останки амурского тигра и лапы медведей были найдены в холодильнике и в автомобиле.

В Приморье у местного жителя пограничники нашли замороженную тушу 3-летнего амурского тигра.

ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает, что сотрудники погрануправления ФСБ по Приморскому краю у местного жителя в доме и в автомобиле нашли замороженную тушу амурского тигра, голову и 7 медвежьих лап.

 Останки животных направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Примерный ущерб порядка 2,5 миллионов.

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Фото:pixabay

Теги: новости приморья, убит амурский тигр
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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