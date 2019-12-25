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В Приморье погиб военнослужащий-контрактник
Сегодня, 10:56
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В Приморье погиб военнослужащий-контрактник

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Тело погибшего было обнаружено 13 сентября.

В Приморье погиб военнослужащий контрактной службы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в командовании Фокинского гарнизона.

По предварительным данным, инцидент произошел вследствие нарушения правил обращения со взрывоопасными предметами. Тело погибшего было обнаружено 13 сентября.

По факту гибели военного проводится совместная проверка руководством гарнизона и правоохранителями, а также устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Ранее в Министерстве обороны России заявили о том, что на учениях "Запад-2021" впервые провели ночью массовое десантирование.

Фото: pixabay.com

Теги: погиб военнослужащий, приморье, смерть контрактника
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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