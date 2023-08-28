Ущерб от пожара составил 300 тысяч рублей.

В Приморье подожгли стоянку с электросамокатами. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы регионального управления МВД.

Инцидент произошел на зарядной станции в Дальнегорске. Двое неизвестных в черной одежде облили жидкостью самокаты, а затем подожгли их. О происшествии в полицию сообщил местный житель. Ущерб от пожара составил 300 тысяч рублей. Устанавливаются личности граждан, причастных к инциденту, а также все обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Румынии пожарные локализовали пожар на АЗС.

Видео: Telegram / РИА Новости