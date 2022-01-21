  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:04
59
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Румынии пожарные локализовали пожар на АЗС

0 0

В результате происшествия погиб один человек.

В Румынии пожарные локализовали пожар на АЗС. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу уездного инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел вечером 26 августа в городе Креведия. Четыре взрыва произошли на территории АЗС. В результате происшествия погиб один человек. Еще 46 пострадали.

Спасатели эвакуировали более трех тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Спецслужбы локализовали пожар, оперативные бригады принимают меры по ликвидации последних очагов.

Ранее мы сообщали, что рядом с Красноярском загорелась несанкционированная свалка.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: азс, пожар, румыния, тушение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии