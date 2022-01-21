В Румынии пожарные локализовали пожар на АЗС. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу уездного инспектората по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел вечером 26 августа в городе Креведия. Четыре взрыва произошли на территории АЗС. В результате происшествия погиб один человек. Еще 46 пострадали.
Спасатели эвакуировали более трех тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Спецслужбы локализовали пожар, оперативные бригады принимают меры по ликвидации последних очагов.
Ранее мы сообщали, что рядом с Красноярском загорелась несанкционированная свалка.
Видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все