В результате происшествия погиб один человек.

В Румынии пожарные локализовали пожар на АЗС. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу уездного инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел вечером 26 августа в городе Креведия. Четыре взрыва произошли на территории АЗС. В результате происшествия погиб один человек. Еще 46 пострадали.

Спасатели эвакуировали более трех тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Спецслужбы локализовали пожар, оперативные бригады принимают меры по ликвидации последних очагов.

Ранее мы сообщали, что рядом с Красноярском загорелась несанкционированная свалка.

Видео: Telegram / РИА Новости