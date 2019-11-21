В Приморье под суд пойдет майнер, который сжег 7 квартир

Ущерб от пожара из-за короткого замыкания на "криптоферме" в городе Артем оценивается в 53 миллиона рублей.

В Приморье под суд пойдет мужчина, который устроил пожар в многоквартирном жилом доме в городе Артем.

В ночь на 6 февраля 2018 в элитном многоквартирном доме на чердаке начался сильный пожар, который повредил 7 квартир стоимостью 30 миллионов рублей и общедомовое имущество на 23 миллиона рублей. После тушения пожара на чердаке, откуда начался пожар, было обнаружено оборудование криптофермы.

Впоследствии удалось вычислить хозяина фермы. Следствием установлено, что мужчина организовал в доме, где проживал, криптоферму. В злополучную ночь оборудование, подключенное к 15 блокам питания, из-за короткого замыкания загорелось. Огонь с чердака перекинулся на квартиры верхних этажей. Кроме того, следствие установило, что когда начался пожар, мужчина подхватил два системных блока и скрылся, не сообщив пожарным о возгорании.

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Видео: HUE