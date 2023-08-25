В Приморье паводок отрезал 27 населенных пунктов от дорожного сообщения

Ранее в регионе был введен режим ЧС.

Паводок на территории Приморского края отрезал от транспортного сообщения 27 населенных пунктов. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы региональной администрации. Специалисты заметили, что данные актуальны на вечером 25 августа. В настоящее время в девяти муниципалитетах региона фиксируются разлиные ограничения и полное отсутствие проезда для транспортных средств.

...Отрезаны Богатырка, Монакино, Кугуки, Линевичи, Кондратеновка, Яконовка, Покровка, Саровка, Новокрещенка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонникии, Дерсу, Зимники, Каленовка, Ракитное, Ясная Поляна, Орехово, Боголюбова, Поляны, Вербное, Малиново, Любитовка, Савиновка, Ударное, Ариадное, Пожига. пресс-служба правительства Приморья

В Приморье ввели ЧС федерального характера.

Фото и видео: ГУ МЧС по региону