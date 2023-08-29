В Приморье начали поиск медведя с бидоном на голове

Специалисты пытаются помочь зверю, голова которого застряла в емкости.

Охотнадзор и сотрудники национального парка "Земля леопарда" в Приморье ищут медведя с бидоном на голове, который заходит в село Барабаш. Ранее в социальных сетях местные жители выложили видеоролики, на которых заметно, что дикое животное бродит по территории, но голова у него застряла в емкости. В пресс-службе национального парка журналистам "РИА Новостей" сотрудники объяснили, что что хищник ранее был зафиксирован на территории населенного пункта, а в соответствии с российским законодательством проблема находится в компетенции органов внутренних дел. При необходимости полиция привлекает к работе специалистов министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира по региону

Конкретно в этой ситуации в связи с близостью национального парка "Земля леопарда" к селу Барабаш сотрудники отдела науки нашего учреждения по запросу коллег из министерства оказывают поддержку в поиске и изъятии медведя. сотрудник нацпарка

Медведица устроила погоню за туристами в лодке.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт