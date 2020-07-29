Медведица устроила погоню за туристами в лодке

Дикий зверь мог защищать от людей медвежат.

Во время сплава российских туристов по реке, погоню за ними устроила медведица. Инцидент попал на запись мобильного устройства, а затем видеозапись распространилась по социальным сетям. Известно, что неприятная ситуация произошла на территории Камчатки, когда группа путешественников совершала сплав на моторной лодке. Людей заметил дикий зверь, который стоял на берегу. Неожиданно медведица резко начала бежать за лодкой на большой скорости. Однако туристы смогли оторваться от нее. В результате животное вернулось к двум медвежатам, которых оставила на суше.

Эксперты пояснили, что лодка с туристами проходила недалеко от берега и если бы не использование мотора, то вероятность того, что медведица настигла бы людей, была значительной. Предположительно, своими действиями зверь пытался защитить своих малышей от опасности.

Медведь устроил танцы у дерева в заповеднике Ленобласти и попал на видео.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт