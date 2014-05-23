Запасов у жителей трех населенных пунктов региона хватит на три дня.

В Приморье из-за разрушения моста прервано сообщение с тремя селами. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы региональной службы по чрезвычайным ситуациям. Эксперт заметили, что повреждена автомобильная переправа через местный ключ Виноградный, расположенный в Красноармейском районе Приморского края. Причиной инцидента считается интенсивное снеготаяние.

ЧП произошло минувшим вечером, 20 апреля. В результате оказались отрезанными три населенных пункта - село Метеоритное, село Измайлиха и село Лимонники. пресс-служба экстренного ведомства

Чиновники заметили, что продуктами питания, медикаментами, топливом и товарами первой необходимости указанные населенные пункты обеспечены на три дня. В настоящее время на территории Измайлихи функционирует фельдшерско-акушерский пункт. Ведутся аварийно-восстановительные работы на участке. В Приморском гидрометцентре пояснили, что на большинстве рек региона отмечается спад уровня воды.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости