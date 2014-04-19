Украинские войска ударили "Точкой-У" по птицефабрике в Запорожской области. Соответствующее заявление сделали представители российского министерства по обороне. Они уточнили, что силы ВСУ атаковали ракетным комплексом частную территорию и предприятие, расположенные в городе Токмак. Уточняется, что данный инцидент не стал первым в истории специальной военной операции РФ на Украине. Ранее представители киевского режима разрушили своими действиями в Токмаке фермерское хозяйство.
ВСУ ракетным ударом разрушили частную птицефабрику в населенном пункте Токмак Запорожской области.
пресс-служба Минобороны РФ
Вооруженные силы России назвали случившееся преступлением. ВСУ подвергли опасности здоровье и жизни мирных жителей. Кроме этого повреждены или разрушены жилые здания, гражданская инфраструктура, транспортные средства.
Кадыров заявил о переходе Рубежного под полный контроль российских войск.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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