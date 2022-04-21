В Чечне уточнили, что круглосуточно "Ахмат" охраняет мирных жителей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о переходе Рубежного под полный контроль российских войск. Соответствующий пост и ролик к нему российский чиновник опубликовал в собственном Telegram-канале. Он сообщил подписчикам о том, что территория населенного пункта, расположенного в Луганской народной республике, окончательно перешла под контроль ВС РФ.

Как мы и ожидали, город Рубежное ЛНР перешел под окончательный контроль российских войск. пост Рамзана Кадырова

По словам главы Чечни, в освобождении Рубежного принимали участие как российские силы, так и боевые подразделения Народной милиции ЛНР, а также представители республиканского учебно-тренировочного центра СОБР "Ахмат". Рамзан Кадыров подчеркнул, что силовики из Чечни крепко обосновались в данном городе. Они занимаются круглосуточной охраной гражданского населения.

Кадыров рассказал о зачистке "Азовстали" от националистов.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95