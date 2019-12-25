В Приморье гималайский медведь напал на пасечника

У 31-летнего мужчины поврежден глаз и предплечье.

В Яковлевском районе Приморья медведь напал на молодого мужчину.

ТАСС со ссылкой на МВД Приморья сообщает, что на пасеке в окрестностях села Яковлевка гималайский медведь напал на пасечника. С травмами предплечья и поврежденным глазом мужчина был госпитализирован в больницу Владивостока.

На место ЧП выехали сотрудники полиции и охотоведы. Они ищут агрессивного медведя. Население предупредили об опасности.

Ранее:На Камчатке медведь растерзал рыбака

Фото: i.ytimg.com