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В Приморье гималайский медведь напал на пасечника
Сегодня, 8:03
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MShaffter

В Приморье гималайский медведь напал на пасечника

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У 31-летнего мужчины поврежден глаз и предплечье.

В Яковлевском районе Приморья медведь напал на молодого мужчину.

ТАСС со ссылкой на МВД Приморья сообщает, что на пасеке в окрестностях села Яковлевка гималайский медведь напал на пасечника. С травмами предплечья и поврежденным глазом мужчина был госпитализирован в больницу Владивостока.

На место ЧП выехали сотрудники полиции и охотоведы. Они ищут агрессивного медведя. Население предупредили об опасности.

Ранее:На Камчатке медведь растерзал рыбака

Фото: i.ytimg.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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