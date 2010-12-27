В Приморье фотоловушка сняла леопарда Катюшу с годовалыми котятами

Животных заметили на границе с Китаем.

Фотоловушка в национальном парке "Земля леопарда" сняла леопарда Катюшу (Leo 55F) и двух ее уже подросших котят. Об этом сообщили на сайте организации.

Леопард под номером Leo 55F с котятами была зарегистрирована фотоловушками "Земли леопарда" у границы с Китаем. "Земля леопарда"

До этого мать тщательного скрывала свое потомство. Сейчас котят уже по году. Леопард Катюша находится под патронажем учениц московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ".

Ранее фотоловушка в Приморье впервые сфотографировала оленя с клыками.

Фото: Земля леопардов