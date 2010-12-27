В Приморье фотоловушка сняла леопарда Катюшу с годовалыми котятами

Фотоловушка в национальном парке "Земля леопарда" сняла леопарда Катюшу (Leo 55F) и двух ее уже подросших котят. Об этом сообщили на сайте организации.
Леопард под номером Leo 55F с котятами была зарегистрирована фотоловушками "Земли леопарда" у границы с Китаем.
"Земля леопарда"
До этого мать тщательного скрывала свое потомство. Сейчас котят уже по году. Леопард Катюша находится под патронажем учениц московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ".
Ранее фотоловушка в Приморье впервые сфотографировала оленя с клыками.
Фото: Земля леопардов
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