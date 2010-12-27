Фотоловушка в Приморье впервые сфотографировала оленя с клыками

Водяные олени похожи на косулю, но вместо рогов у самцов длинные клыки, как у кабарги.

Фотоловушка приморского национального парка "Земля леопарда" впервые сняла водяного оленя в Хасанском районе. Об этом специалисты рассказали на своем сайте.

Олени данного вида похожи на косулю, но вместо рогов у самцов длинные клыки, как у кабарги. Это вид обосновался на юге Хасанского района в 2015 году, в низовьях реки Туманная на стыке границ Северной Кореи, Китая и России. По предположению ученых, сейчас животные начали приходить на север из-за климатических изменений.

Водяной олень ранее обитал около Желтого моря, к середине XX века сохранились только два подвида этого животного - Китайский водяной олень и Корейский водяной олень.

Ранее в Приморье фотоловушка сняла яркого тропического зверя - уссурийскую куницу.

Фото: Земля леопардов

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