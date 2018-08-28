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В Приморье фотоловушка сняла яркого тропического зверя - уссурийскую куницу

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Видео опубликовали сотрудники заповедника "Земля леопарда".

Сотрудники заповедника "Земля леопарда" опубликовали в Instagram видео необычного яркого тропического зверя, который также обитает в Приморье.

Харза – представитель тропической фауны, как леопарды и тигры. Сам зверек происходит из рода куниц.

Самый крупный и яркий зверь из рода куниц проявляет исключительную ловкость, позируя фотоловушке национального парка "Земля леопарда".

Данные кадры только подтверждают факт разнообразия животного мира на юге Приморского края.

Ранее в фотоловушку в Приморье попали леопард Памела с котенком.

Фото и видео: Instagram/ amurleo_land

 

Теги: земля леопарда, фотоловушка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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