В Приморье фотоловушка сняла яркого тропического зверя - уссурийскую куницу

Видео опубликовали сотрудники заповедника "Земля леопарда".

Сотрудники заповедника "Земля леопарда" опубликовали в Instagram видео необычного яркого тропического зверя, который также обитает в Приморье.

Харза – представитель тропической фауны, как леопарды и тигры. Сам зверек происходит из рода куниц.

Самый крупный и яркий зверь из рода куниц проявляет исключительную ловкость, позируя фотоловушке национального парка "Земля леопарда".

Данные кадры только подтверждают факт разнообразия животного мира на юге Приморского края.

Ранее в фотоловушку в Приморье попали леопард Памела с котенком.

Фото и видео: Instagram/ amurleo_land