В Приморье фотоловушка сняла яркого тропического зверя - уссурийскую куницу

Сотрудники заповедника "Земля леопарда" опубликовали в Instagram видео необычного яркого тропического зверя, который также обитает в Приморье.
Харза – представитель тропической фауны, как леопарды и тигры. Сам зверек происходит из рода куниц.
Самый крупный и яркий зверь из рода куниц проявляет исключительную ловкость, позируя фотоловушке национального парка "Земля леопарда".
Данные кадры только подтверждают факт разнообразия животного мира на юге Приморского края.
Ранее в фотоловушку в Приморье попали леопард Памела с котенком.
Фото и видео: Instagram/ amurleo_land
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