В Приморье число подтопленных домов возросло до 252

В Приморье число подтопленных домов за сутки возросло до 252. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства ГО и ЧС.
По последним данным, в 12 муниципалитетах региона в общем счете подтоплено 218 частных домов и 34 многоквартирных дома. В пунктах временного размещения остаются 148 человек. Кроме того, 32 населённых пункта отрезаны от транспортного сообщения.
Ранее мы сообщали, что в Приморье паводок отрезал 27 населенных пунктов от дорожного сообщения.
Видео: Telegram / SHOT
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