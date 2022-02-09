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В Приморье число подтопленных домов возросло до 252

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В пунктах временного размещения остаются 148 человек.

В Приморье число подтопленных домов за сутки возросло до 252. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства ГО и ЧС.

По последним данным, в 12 муниципалитетах региона в общем счете подтоплено 218 частных домов и 34 многоквартирных дома. В пунктах временного размещения остаются 148 человек. Кроме того, 32 населённых пункта отрезаны от транспортного сообщения.

Ранее мы сообщали, что в Приморье паводок отрезал 27 населенных пунктов от дорожного сообщения.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: дома, подтопление, приморский край
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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