В Приморье число подтопленных домов возросло до 252

В пунктах временного размещения остаются 148 человек.

В Приморье число подтопленных домов за сутки возросло до 252. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства ГО и ЧС.

По последним данным, в 12 муниципалитетах региона в общем счете подтоплено 218 частных домов и 34 многоквартирных дома. В пунктах временного размещения остаются 148 человек. Кроме того, 32 населённых пункта отрезаны от транспортного сообщения.

Ранее мы сообщали, что в Приморье паводок отрезал 27 населенных пунктов от дорожного сообщения.

Видео: Telegram / SHOT