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В Приморье частично обрушился автомобильный мост

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Причиной обрушения моста стало выпадение обильного количества осадков.

В Приморье частично обрушился автомобильный мост через реку Соколовка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Чугуевского округа.

Отмечается, что причиной обрушения моста стало выпадение обильного количества осадков в регионе. Объезд возможен по альтернативной дороге Новомихайловка – Чугуевка – Лазо. Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста. В прокуратуре Приморья сообщили, что построенный в 1973 году мост нуждался в ремонте.

Ранее мы сообщали, что в Приморье впервые попали на видео детеныши редкого водяного оленя.

Видео: Прокуратура Приморского края

Теги: обрушение моста, осадки, приморье
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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