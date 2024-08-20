Причиной обрушения моста стало выпадение обильного количества осадков.

В Приморье частично обрушился автомобильный мост через реку Соколовка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Чугуевского округа.

Отмечается, что причиной обрушения моста стало выпадение обильного количества осадков в регионе. Объезд возможен по альтернативной дороге Новомихайловка – Чугуевка – Лазо. Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста. В прокуратуре Приморья сообщили, что построенный в 1973 году мост нуждался в ремонте.

Ранее мы сообщали, что в Приморье впервые попали на видео детеныши редкого водяного оленя.

Видео: Прокуратура Приморского края