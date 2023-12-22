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В Приморье амурский тигр прогулялся по замерзшему озеру

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Зверь прогулялся по замерзшему водоему в Приморье.

В Telegram-канале дирекции заповедников Приморского края "Земля леопарда" специалисты разместили видеоролик с прогуливающимся по льду озера амурским тигром. Эксперты пояснили, что вес самца дикого животного может достигать 220 килограммов,  самки - порядка 100-160 килограммов. За безопасность зверя они не опасаются, так как весенний лед способен выдержать даже столь крупного хищника. Сейчас уровень оледенения на водоеме составляет 12-16 сантиметров. Это представляет из себя хорошую опору под лапами. Дополнительно известно, то тигры способны хорошо плавать.

Пересекает озеро, потому что может себе это позволить.

сорудники нацпарка

Амурский тигр, доставленный в хоспис под Петербургом, не сможет вернуться на волю.

Фото и видео: Telegram / "Земля леопарда" — дирекция заповедников

Теги: амурский тигр, земля леопарда, приморский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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