Мужчина убил пенсионерку и ее сына, а после удерживал несовершеннолетнюю.

В Приангарье задержали подозреваемого в двойном убийстве. Об этом рассказали представители Следственного комитета по Иркутской области. Оперативники поймали 45-летнего местного жителя, который в Тайшете убил 74-летнюю женщину и ее 48-летнего сына. После этого он насильно удерживал 13-летнюю девочку - родственницу жертв. Днем 12 августа пострадавшая смогла написать SMS-сообщение своей знакомой о том, что ей требуется помощь, так как ее в доме удерживает малознакомый мужчина. Мать одноклассницы обратилась в полицию.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые освободили 13-летнюю девочку и задержали подозреваемого. В подполье сарая с признаками насильственной смерти были обнаружены родственники девочки. пресс-служба СК РФ по региону

Известно, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности по статьям за особо тяжкие преступления. Следователи не исключают того, что мужчина хотел убить девочку. Известно, что мать пострадавшей была лишена родительских прав, а опекуном выступала бабушка. С подростком сейчас работают психологи По факту произошедшего возбуждено дело по пункту "а" части 2 статьи 105 и части 2 статьи 293 УК РФ. Обвинение просит ареста мужчины.

В Приамурье полицейские задержали мужчину, стрелявшего по автомобилю охотуправления.

Фото: Piter.tv