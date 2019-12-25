В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ.

В Приамурье полицейские задержали мужчину, стрелявшего по автомобилю охотуправления, Об этом сообщили представители пресс-службы МВД по Амурской области. Подозрение пало на 27-летнего местного жителя. Мужчина ранее был судим. Во время допроса фигурант расследования подтвердил причастность к произошедшему. В его отношении ведется уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ.

Установлена личность преступника, причинившего огнестрельное ранение работнику управления по охране животного мира. По месту работы оперативники задержали 27-летнего гражданина. пресс-служба МВД по региону

В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Следствие будет ходатайствовать в суде о мере пресечения в виде ареста. Если вину мужчины докажут, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Фото: Piter.tv