Бывший дипломат позволил себе оскорбить русский народ.

МВД запретило въезд в Россию на 50 лет экс-послу Азербайджана в Белоруссии, Пакистане и Молдавии Исфандияру Вагабзаде после его высказываний о русских. Ранее бывший дипломат на камеру назвал население РФ свиньями. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Приняты решения о неразрешении въезда в РФ гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, которые допустили публичные высказывания в сети интернет, разжигающие межнациональную рознь. пресс-служба МВД РФ

Напомним, что Куат Ахметов - организатор так называемых "языковых патрулей" в Казахстане. Он высказывался о якобы пренебрежительном отношении граждан РФ к казахам. Также 10 августа было принято аналогичное решение от МВД сроком на 10 лет в отношении гражданина Киргизии. Иностранец напал на русскоговорящую девушку на территории ТРК "Технопарк" в Бишкеке.

Жириновский ответил азербайджанскому дипломату, оскорбившему россиян.

Фото: Telegram / Русская Весна | Донбасс | Сирия