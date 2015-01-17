В Приангарье расследуется дело о легализации доходов, полученных в результате контрабанды леса

По данным следствия, было установлено свыше 60 фактов незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных ресурсов.

В Приангарье расследуется уголовное дело о легализации доходов, полученных в результате контрабанды леса. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, было установлено свыше 60 фактов незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных ресурсов. Полицейские обнаружили, что в документах одной из фирм обнаружились счета на приобретение лесоматериалов, по которым контрагенты поставки в адрес экспортера фактически не осуществляли. В дальнейшем злоумышленники с целью легализации доходов заключили договоры лизинга на приобретение крупногабаритных автомобилей.

Нанесенный ущерб оценивается в 150 млн рублей. Сообщается, что за криминальный бизнес отвечали финансовый директор организации и его сообщник. Возбуждено 126 уголовных дел.

Ранее мы сообщали, что якутские полицейские задержали подозреваемого в обналичивании криминальных доходов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА