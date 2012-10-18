Его сообщники привязывали карты к номерам, оформленных на третьих лиц, чтобы была возможность обналичить деньги.

Якутские полицейские задержали подозреваемого в обналичивании криминальных доходов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленник находил подставных лиц, которые были готовы оформить за деньги банковскую карту и передать ее для дальнейшего использования. Его сообщники привязывали карты к номерам, оформленных на третьих лиц, чтобы была возможность обналичить похищенные аферистами деньги.

При поддержке сотрудников Росгвардии полицейские задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Видео: YouTube / МВД МЕДИА