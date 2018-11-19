В Тульской области задержали серийных воров

В Тульской области подмосковные и столичные полицейские задержали серийных воров. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, с ноября нынешнего года злоумышленники совершили семь краж из частных домой. Все они были расположены на территориях четырех городских округов Московской области и в Новой Москве. Один из членов группы исполнял роль водителя, пока главный исполнитель проникал в дома и похищал деньги вместе с драгоценностями. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Ранее мы сообщали, что в Приморье задержали подростка без прав, который оказался вором.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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