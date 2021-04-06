В Приморье задержали подростка без прав, который оказался вором

Его передали инициатору розыска.

В городе Артеме Приморского края задержали подростка без прав, который оказался вором. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видеозапись, на которой водитель иномарки грубо нарушал ПДД. На маршруте патрулирования был задержан автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого находился 17-летний подросток. Отмечается, что у него не было водительских прав.

Несовершеннолетнего доставили в отдел полиции. Там же установили, что задержанный находится в федеральном розыске за одним из территориальных ОВД Приморья, где в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "кража". Его передали инициатору розыска.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА