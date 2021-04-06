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В Приморье задержали подростка без прав, который оказался вором

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Его передали инициатору розыска.

В городе Артеме Приморского края задержали подростка без прав, который оказался вором. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видеозапись, на которой водитель иномарки грубо нарушал ПДД. На маршруте патрулирования был задержан автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого находился 17-летний подросток. Отмечается, что у него не было водительских прав.

Несовершеннолетнего доставили в отдел полиции. Там же установили, что задержанный  находится в федеральном розыске за одним из территориальных ОВД Приморья, где в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "кража". Его передали инициатору розыска.

Ранее мы сообщали, что под Уфой в ДТП с автобусом погиб один человек.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: артем, задержание, нарушение пдд, приморский край
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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