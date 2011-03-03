Под Уфой в ДТП с автобусом погиб один человек

В салоне автобуса на момент аварии был 21 человек.

Под Уфой в ДТП с участием автобуса и двух автомобилей погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкортостану.

Инцидент произошел вечером 23 декабря на 5-м км дороги Уфа-Чишмы. Водитель BMW выехал на встречную полосу при обгоне, совершил касательное столкновение с ВАЗ-2115 и столкнулся с автобусом ПАЗ. Отмечается, что в салоне автобуса на момент аварии был 21 человек.

В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте. Также пострадал пассажир BMW, его госпитализировали. С автобуса троих пассажиров осматривают врачи.

Ранее мы сообщали, что в Ярославской области автомобиль протаранил автобус.

Видео: Госавтоинспекция Башкортостана